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Bayern Münih, Reynolds'ı transfer etti

Turkish Airlines EuroLeague'de başarılı olmak için transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv'den 27 yaşındaki basketbolcu Jalen Reynolds'ı kadrosuna kattı.

Bayern Münih, Reynolds'ı transfer etti

Alman temsilcisi Bayern Münih, üst düzey bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Münih,  son olarak Maccabi Tel Aviv'de oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Jalen Reynolds'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Reynolds ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

REYNOLDS'IN İSTATİSTİKLERİ

ABD'li basketbolcu geçtiğimiz sezon Maccabi ile THY Euroleague'de 12 maçta 5.7 sayı ve 5.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Jalen Reynolds kariyerinde Xavier, Recanati, Reggio Emilia, Zenit St Petersburg ve Guangzhou Long Lions takımlarında da forma giydi.

Bayern Münih, Reynolds'ı transfer etti

FENERBAHÇE'DEN THOMAS'I DA TRANSFER ETMİŞLERDİ

 THY Avrupa Ligi ekiplerinden Bayern Münih, Fenerbahçe Beko'da forma giyen Malcolm Thomas'ı kadrosuna kattı.

Alman kulübü, 31 yaşındaki ABD'li pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada ise, "Takımımızın formasını geçtiğimiz sezon başarıyla terleten Malcolm Thomas'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Malcolm Thomas, sarı-lacivertli ekiple geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 2,9 sayı, 3,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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