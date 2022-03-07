Avrupa futbolunun kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Artık çeyrek final biletleri için sahaya çıkacak takımlar kıyasıya bir mücadele içerisine girişecekler. Bu kapsamda Bayern Münih ile Salzburg karşı karşıya gelecek. Peki Bayern Münih - Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

BAYERN MÜNİH - SALZBURG ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Salzburg maçı 8 Mart 2022 Salı günü oynanacak. Müsabaka saat 23.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Münih'de, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

BAYERN MÜNİH - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Bayern Münih - Salzburg maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen üzerinden şifreli olarak takip edebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.