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Bayern Münih - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bundesliga'da 2020-2021 futbol sezonu başlıyor. Sezonun açılış maçında Bayern Münih ve Schalke 04 karşı karşıya gelecek. Peki, Bayern Münih - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Bayern Münih - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa'nın beş büyük liginden biri olan Bundesliga'da yeni sezon heyecanı başlıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla geç başlayacak olan Bundesliga'da, sezonun ilk maçı Bayern Münih ve Schalke 04 arasında oynanacak. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga şampiyonu Bayern, bu yılda iki kulvarda da favori olarak görülüyor. Peki, Bayern Münih - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BAYERN MÜNİH - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 

Almanya Bundesliga'da sezon, Bayern Münih - Schalke 04 maçıyla açılıyor. İki takım arasında oynanacak mücadele 18 Eylül Cuma günü (bugün) TSİ 21.30'da başlayacak Karşılaşma, Münih kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Bayern Münih - Schalke 04 maçı bugün saat 21.30'da Nesine.com üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, aynı zamanda S Sport 2 kanalından izlenebilecek. 

Aralarındaki son 5 maç

03/03/20 Schalke 04 0-1 Bayern München

25/01/20 Bayern München 5-0 Schalke 04

24/08/19 Schalke 04 0-3 Bayern München

09/02/19 Bayern München 3-1 Schalke 04

22/09/18 Schalke 04 0-2 Bayern München
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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