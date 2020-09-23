Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Sevilla, Süper Kupa maçına çıkıyor. İki turnuvanın şampiyonlarının karşılaştığı Süper Kupa finalinde, kazanan Avrupa'nın en büyüğü olarak gösterilecek. Bundesliga'nın da başlamasıyla hazır görünen Bayern Münih, şüphesiz maçın favorisi olarak görülüyor. Ancak Sevilla'nın da zorlu bir rakip olduğu biliniyor. Peki, Bayern Münih - Sevilla Süper Kupa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BAYERN MÜNİH - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Kupa'da oynanacak Bayern Münih - Sevilla maçı, 24 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. 67 bin 2015 seyirci kapasiteli Ferenc Puskas Stadı’na oynanacak mücadeleyi yüzde 30 oranında taraftar takip edebilecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Bayern Münih ve Sevilla arasında Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak mücadele, beIN SPORTS HABER kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, aynı zamanda beIN SPORTS HD 1 kanalından da yayınlanacak.

beIN SPORTS HABER HD frekans 2019 (şifresiz) - beIN SPORTS HABER HD Nasıl İzlerim?