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  3. Bayern Münih, Sevilla'yı yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu: 2-1

Bayern Münih, Sevilla'yı yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu: 2-1

Avrupa'nın en büyüğünün belirlendiği Süper Kupa finalinde, Bayern Münih güçlü rakibi Sevilla'yı uzatmalarda geçerek kupanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Sevilla, 45. UEFA Süper Kupa maçı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşı karşıya geldi.

16 bine yakın kişinin tribünden izlediği karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk UEFA organizasyonu oldu.

Karşılaşmanın normal süresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Alman ekibi Bayern Münih uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 2-1 yenerek, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Bayern Münih'e kupayı getiren golleri Goretzka (34') ve Javi Martínez (104') attı.

Sevilla'nın tek golü 13. dakikada penaltıdan Ocampos'tan geldi.

Bayern Münih, 2013'ten sonra 2. kez kupayı müzesine götürdü.

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Hernandez (Dk. 99 Martinez), Süle, Alaba (Dk. 112 Boateng), Goretzka (Dk. 99 Davies), Kimmich, Sane (Dk. 70 Tolisso), Müller, Gnabry, Lewandowski

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero, Jordan (Dk. 94 Vazquez), Fernando, Rakitic (Dk. 56 Torres), Suso (Dk. 72 Gudelj), Ocampos, De Jong (Dk. 56 En-Nesyri)

Goller: Dk. 13 Ocampos (penaltıdan) (Sevilla), Dk. 34 Goretzka, Dk. 104 Martinez (Bayern Münih)

Sarı kartlar: Dk. 12 Alaba, Dk. 90+1 Hernandez (Bayern Münih), Dk. 45+1 Jordan, Dk. 55 Kounde, Dk. 70 Fernando, Dk. 119 Escudero (Sevilla)

Onur Çelik
Spor Editörü


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