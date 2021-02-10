Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen organizasyonun finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Tigres karşılaşacak. Peki, Bayern Münih-Tigres maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BAYERN MUNİH-TİGRES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde oynanacak olan Bayern Münih-Tigres karşılaşması, Katar'ın Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanacak karşılaşma 11 Şubat Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak.

HANGİ KANALDA?

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinin şu an için Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Maç saatine kadar bu konu hakkında yeterli bilgilere ulaşıldıkça haberimiz güncellenecektir.

Kupayı 2013'te kazanan Bayern Münih ikinci kez bu sevinci yaşamak, ilk kez finale yükselen Tigres de müzesine yeni bir kupa eklemek için mücadele edecek.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Mısır'ın El-Ehli ile Brezilya'nın Palmeiras takımları, yarın TSİ 18.00'de kozlarını paylaşacak.