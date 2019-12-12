Bayern Münih - Tottenham maç sonucu | Bayern Münih - Tottenham maç özeti

İki takım Bayern Münih - Tottenham karşı karşıya geldi. AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Bayern Münih - Tottenham maç sonucu ve Bayern Münih - Tottenham maç özeti detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih sahasında Tottenham karşısında 3-1 galip gelmeyi başardı. Alman ekibi adına golleri Coman, Müller ve Coutinho kaydetti. Bayern Münih 18 puanla lider olarak gruptan çıkmayı başardı. Tottenham ise 10 puanla 2. sırada üst tura çıktı.

Bayern Münih - Tottenham maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir üst tura çıkmayı garantileyen Bayern Münih ile Tottenham karşı karşıya geldi. Ev sahibi Bayern Münih rakibi Tottenham karşısında sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Alman ekibi adına golleri Coman, Thomas Müller ve Coutinho kaydetti. Bayern Münih 18 puanla lider olarak gruptan çıkarken Tottenham ise 10 puanla ikinci sırada yer alıp bir üst tura çıktı.