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  3. Bayern Münih'in yıldız golcüsü Lewandowski, tarihe geçti!

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Lewandowski, tarihe geçti!

Bayern Münih'in Polonyalı yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde kaldırılan kupanın ardından tarihe geçti. Kariyerinin en iyi sezonlarından birisini geride bırakan Lewandowski, 3 kulvarda da gol kralı olmayı başardı.

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Lewandowski, tarihe geçti!

Bu sezon koronavirüs gölgesinde devam eden Avrupa liglerinde sezonun ilk tamamlandığı liglerden birisi Bundesliga olmuştu. Almanya'nın birinci ligi Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sezon sonunda Almanya Kupasını da müzesine götürmeyi başardı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Bayern Münih'te sezonun öne çıkan ismi bu 3 kulvarda da gol kralı olmayı başarabilen Robert Lewandowski oldu. 

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Lewandowski, tarihe geçti!

47 MAÇ, 55 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak harika geçirdiği sezonu iyi de noktalayan Bayern Münih'de forvet Lewandowski harika bir sezon geçirdi. Polonyalı golcü, Bayern Münih'in yer aldığı 3 turnuvayı da gol kralı olarak tamamladı. Lewa, Bundesliga'da 34, Şampiyonlar Ligi'nde 15 Almanya Kupası'nda ise 6 gole imza attı. Lewandowski, toplamda ise 47 maçta 55 gol 9 asistlik bir performans gösterdi.

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Lewandowski, tarihe geçti!

FİNALİN ARDINDAN SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Lewandowski, son düdüğün ardından sevinç gözyaşları döktü.

Polonyalı golcü maçtan sonra yaptığı açıklamada "Hayal etmeyi bırakma. Kaybettiğinde asla pes etme. Hedefine ulaşmak için sıkı çalış" ifadelerini kullandı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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