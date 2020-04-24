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  3. Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi

Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi

ANKARA (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.Coutinho'nun yaklaşık...

Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi

ANKARA (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

Coutinho'nun yaklaşık 2 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA




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