Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi
ANKARA (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.Coutinho'nun yaklaşık...
ANKARA (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
Coutinho'nun yaklaşık 2 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.
Kaynak: AA
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