Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'nde kırılması zor rekor!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sezon yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sezonun tamamlanması oldukça uzun sürerken Devler Ligi'nin 2019-2020 sezonunda oldukça heyecan verici sonuçlar ortaya çıktı. Leipzig ve Lyon'un bu sezon yarı final oynaması, Bayern Münih'in, Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup etmesi, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en flaş sonuçlarından bazılarıydı.

Son olarak Lyon'u yarı finalde 3-0 mağlup eden Bayern finalde PSG ile karşılaşacak. Lyon maçında, 2 gol atan Gnabry, bu sezon oynadığı 9 Şampiyonlar Ligi müsabakasında toplam 9 gol atmış oldu.

BAYERN'DEN TARİHİ REKOR

Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir sezon geçiren Alman Devi Bayern, tarihi bir rekora imza attı. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde, aynı sezon içinde ilk 10 maçını kazanan ilk takım oldu.

LYON SENEYE AVRUPA'DA YOK

Koronavirüs salgınından dolayı erken tescil eden Fransa Ligue 1'de sezonu 7. sırada tamamlayan bu sezonun yarı finalisti Lyon, önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında yer alamayacak. Lyon'un elenmesinin ardından Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

SEZONUN HER MAÇINDA GOLÜ VAR

Bu sezon tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında gol atan Robert Lewandowski'nin Cristiano Ronaldo'nun rekorunu geçmek için 3 gole ihtiyacı var. Cristiano Ronaldo 17 gol ile bir sezonda en çok gol atan oyuncu konumunda. Lewandowski'nin şu ana kadar 15 golü bulunuyor.

Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki final, 23 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Bayern, Lyon'u da geçerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi!



