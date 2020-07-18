Baygın halde yol kenarında bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarında baygın halde bulunan genç kıza uyuşturucu vererek tecavüz etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Enes K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında baygın halde yatan genç kızı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerde, gencin darp edildikten sonra baygın bir halde yol kenarına atıldığı belirlendi. İncelemede genç kızın uyuşturucu etkisinde olduğu ve darp edildiği ortaya çıktı. Darp edilen İlayda S.'nin ifadesinden yola çıkan jandarma ekiplerince, genç kızı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Enes K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Darp edilerek yol kenarına atılan ve erkek arkadaşı Enes K.'dan şikayetçi olan İlayda S., "6 aydır birlikteydik. Sabah kahvaltı edip buraya geldik. Kuzuluk'ta evdeyken uyuşturucu verdi bana. Sonra tecavüz etmeye kalktı. Ben karşı koyunca darp etti. Sonra evden kaçmıştım, yolda bayılmışım. Kendisinden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Tutuklanan Enes K.'nin ise, "Kıskançlıktan yaptım, buradan dışarı çıkınca yine onun yanına gideceğim. Onu çok seviyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA