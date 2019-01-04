Baygınlık geçiren sürücünün akaryakıt istasyonundaki kaza anı kamerada

ŞİŞLİ'de bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü, market önünde park halinde bulunan araca çarptı. İstasyonun marketinde çalışanlar çarpışma sesiyle büyük korku yaşarken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Piyalepaşa Bulvarı'nda bulunan bir petrol istasyonuna saat 17.00 sıralarında giren bir araçta sürücü baygınlık geçirdi. Otomobil yakıt pompalarının yanından geçerek, market önünde park halindeki bir araca çarptı. İstasyonun marketinde çalışanlar büyük panik yaşarken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde istasyona giren araç, park halindeki araca arkadan çarpıyor. İstasyon içindekiler büyük korku yaşıyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından istasyon çalışanları aracın içerisinde hareketsiz halde yatan sürücüyü görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücüye, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kontrolden çıkan aracın şans eseri herhangi bir kişiye veya yakın pompalarına çarpmaması olası bir faciayı önledi.

(FOTOĞRAF)

DHA