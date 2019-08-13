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  3. Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2)

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2)

İzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler alandaki soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

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