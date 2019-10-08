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Bayırköy’de su patlağı onarıldı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede meydana gelen su patlağı onarıldı.

Bayırköy’de su patlağı onarıldı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede meydana gelen su patlağı onarıldı.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Yaman, "Beldemiz, Fatih Mahallesi'nde okul civarında yaşanan su patlağı ekiplerimiz tarafından en kısa sürede onarıldı. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bayırköy’de su patlağı onarıldı

Bayırköy’de su patlağı onarıldı

Kaynak: İHA

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