Bayırköy’de yol ve taş yenileme çalışmaları devam ediyor

Bilecik'in Bayırköy Beldesi, Sarmaşık Mahallesi'nde yol ve taş yenileme çalışmasında sona gelindi.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Yaman, "Beldemiz Sarmaşık mahallemizde yeni açılan yollar ve taş çalışması eksik olan yerlerdeki çalışmaların artık son aşamasına geldik daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Her şey Bayırköy'ümüz için" dedi.

Kaynak: İHA