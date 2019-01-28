Bayırköy’de yol ve taş yenileme çalışmaları devam ediyor
Bilecik'in Bayırköy Beldesi, Sarmaşık Mahallesi'nde yol ve taş yenileme çalışmasında sona gelindi.
Bilecik'in Bayırköy Beldesi, Sarmaşık Mahallesi'nde yol ve taş yenileme çalışmasında sona gelindi.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Yaman, "Beldemiz Sarmaşık mahallemizde yeni açılan yollar ve taş çalışması eksik olan yerlerdeki çalışmaların artık son aşamasına geldik daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Her şey Bayırköy'ümüz için" dedi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.