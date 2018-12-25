Bayırköyspor sezonun ilk yarısında büyük başarı gösterdi

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bayırköyspor 2018-2019 futbol sezonunun ilk yarısında büyük bir başarı göstererek, ligi ikinci sırada bitirdi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 12'inci hafta geride kalırken, lig devre arasına girdi. Ligin ilk yarısını 9 galibiyet 2 mağlubiyet 1 beraberlik ile topladığı 28 puanla ligi ikinci sırada bitiren Bayırköyspor büyük bir başarı gösterdi. İlk yarının son haftasında Osmaneli deplasmanında Osmaneli Gençlerbirliğispor karşı karşıya gelen Bayırköyspor maçın 23'üncü dakikasında Demirhan Öztürk, 75 ve 90+3'üncü dakikasında dakikasında Eğit Tabak'ın golleriyle kazandı. Maç sonunda oyuncu ve teknik heyeti tebrik eden Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Geçtiğimiz hafta sonu Osmaneli Gençlerbirliğispor ile oynadığımız maçta Bayırköyspor'umuzun güzel bir oyun ile 3-0 kazandı. Ev sahipliğinden dolayı Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin bey ile centilmence mücadele eden her iki takım futbolcu ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Maçı birlikte omuz omuza seyreden taraftarlarımıza ayır bir parantez açarak onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Sezonun ilk yarısını lider bitiren 1308 Osmaneli Belediyespor ve ikinci sırada bitiren Bayırköyspor'umuzu ligin ikinci yarısında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA