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  3. Baykar Savunma'dan açıklama: AKINCI'nın ikinci test uçuşu başarıyla tamamlandı!

Baykar Savunma'dan açıklama: AKINCI'nın ikinci test uçuşu başarıyla tamamlandı!

Baykar Savunma'dan açıklama yapıldı. Açıklamada ""Bayraktar AKINCI, Sistem Doğrulama Testi kapsamında 5000 feet irtifada 1 saat 6 dakika havada kaldı" denildi.

Baykar Savunma'dan açıklama: AKINCI'nın ikinci test uçuşu başarıyla tamamlandı!

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamlamasının ardından  Baykar Savunma'dan açıklama yapıldı.

Baykar Savunma'nın açıklaması şöyle:

 Bayraktar AKINCI, Sistem Doğrulama Testi kapsamında 5000 feet irtifada 1 saat 6 dakika havada kaldı.

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