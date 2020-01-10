Baykar Savunma'dan açıklama: AKINCI'nın ikinci test uçuşu başarıyla tamamlandı!
Baykar Savunma'dan açıklama yapıldı. Açıklamada ""Bayraktar AKINCI, Sistem Doğrulama Testi kapsamında 5000 feet irtifada 1 saat 6 dakika havada kaldı" denildi.
Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamlamasının ardından Baykar Savunma'dan açıklama yapıldı.
Baykar Savunma'nın açıklaması şöyle:
Bayraktar AKINCI, Sistem Doğrulama Testi kapsamında 5000 feet irtifada 1 saat 6 dakika havada kaldı.
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Etiketler : Baykar Savunma, bayraktar, Akıncı
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