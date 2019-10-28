Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren 'Akıncı' paylaşımı
Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.
Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaştı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!
İşte Selçıuk Bayraktar'ın o paylaşımı
Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! ?— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 28, 2019
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!
??????#MilliTeknolojiHamlesi ✈?? pic.twitter.com/qjqw1HqSV1
Etiketler : Selçuk Bayraktar, paylaşım, BAYKAR
HABERE YORUM KAT