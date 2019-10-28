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  3. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren 'Akıncı' paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaştı. 

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan heyecan verici 'Akıncı' paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan heyecan verici 'Akıncı' paylaşımı

İşte Selçıuk Bayraktar'ın o paylaşımı

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