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Baypas Ameliyatı ne demek, TDK'ya göre Baypas Ameliyatı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Baypas Ameliyatı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Baypas Ameliyatı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Baypas Ameliyatı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Baypas Ameliyatı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Baypas Ameliyatı ne demek, TDK'ya göre Baypas Ameliyatı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baypas ameliyatı ne demek? Baypas ameliyatı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baypas ameliyatı kelimesi. Peki baypas ameliyatı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baypas ameliyatı nedir, baypas ameliyatı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BAYPAS AMELİYATI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baypas ameliyatı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre baypas ameliyatı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akışkan geçişini sağlayan doğal kanallarda...

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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