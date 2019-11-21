“Bayrağın gölgesinde al bayrak oldun öğretmenim” sergisi

Karesi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda Şehit Öğretmenler anısına gerçekleştirilen ve duygusal anların yaşanmasını sağlayan " Bayrağın Gölgesinde Al Bayrak Oldun Öğretmenim" isimli sergi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sergiye gezen vatandaşlara bayrak hediye edildi

Karesi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dönem arasında seminer etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda; şehit olan öğretmenlerimizin fotoğraflarının ve hayat hikayelerinin yer aldığı büyük panolar, çeşitli okulların öğrencilerinden oluşan şiir dinleti grubu, Balıkesir'in 150 yıllık eğitim tarihi fotoğraflarının yer aldığı sergi ve keman dinletisi katılımcılardan tam not aldı.

Program kapsamında ilk konuşmayı Karesi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncay Okay yaptı. Sunum konuşmasının ardından kürsüye gelen Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir; bu etkinliği vatan uğruna şehit öğretmenlerimizin anısına yapıldığını belirterek bu tür farkındalık çalışmalarının halka açık olan meydanlarda artarak devem edeceğini belirtti.

Serginin ziyareti esnasında öğrencilerin şiirleri sergiyi ziyaret edenlere duygulu anlar yaşattı. Özellikle yakın dönemde şehit verdiğimiz Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz öğretmenlerin olduğu bölümlerde ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı.

Serginin vatandaşlar tarafından da benimsendiği görüldü. Özellikle şehit öğretmenlerimizin panolarına çiçek bırakan, panoların önünde onlar adına dua eden vatandaşlar böyle bir serginin düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Ayrıca Şehit Öğretmenler anısına gerçekleştirilen serginin yanı sıra "Balıkesir'in 150 yıllık eğitim tarihi" fotoğraflarının da olduğu bölüm büyük beğeni topladı. Balıkesir'in merkez ve ilçelerinin eğitim tarihinde önemli bir geçmişi olan kurumlarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yer aldığı 150 siyah-beyaz fotoğraf katılımcıları geçmişe götürdü.

Serginin ziyareti sonunda şiir okuyan bir öğrenci tarafından Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir'e, protokol üyelerine ve sergiyi gezen vatandaşlara birer bayrak hediye edildi.

Kaynak: İHA