Bayrak Dikimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bayrak Dikimcisi görev tanımı nedir, Bayrak Dikimcisi ne iş yapar, Bayrak Dikimcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bayrak Dikimcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bayrak Dikimcisi Tanımı;

__

Bayrak Dikimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bayrak Dikimcisi Maaşları

Bayrak Dikimcisi maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Bayrak Dikimcisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bayrak Dikimcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.52

Meslek Adı :

Bayrak Dikimcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Türk bayrağı ve diğer bayrak ve flamaların, kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bayrak Dikimcisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinede düz dikiş yapmak

b) Overlok dikişi yapmak

c) Kesim yapmak d) Türk bayrağı kalıbı hazırlamak

e) Türk bayrağı dikmek

f) Ütüleme yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?