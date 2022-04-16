Bayrak / Flama Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bayrak / Flama Satış Elemanı görev tanımı nedir, Bayrak / Flama Satış Elemanı ne iş yapar, Bayrak / Flama Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bayrak / Flama Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bayrak / Flama Satış Elemanı Tanımı;

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Bayrak / Flama Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bayrak / Flama Satış Elemanı Maaşları

Bayrak / Flama Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bayrak / Flama Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bayrak / Flama Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.06

Meslek Adı :

Bayrak / Flama Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı mağazada veya işyerinde toptan veya perakende bayrak / flama satışı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bayrak / Flama Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Müşterileri güler yüzle karşılamak,

b) Müşterinin isteği doğrultusunda bayrak ve flamaları müşteriye göstermek,

c) Müşterinin istediği siparişleri hazırlamak,

d) Gerekli hallerde tahsilât yapmak, satış belgelerini düzenlemek,

e) Siparişin büyüklüğüne göre koli veya paketleme yapmak,

f) Bayrak ve flamaları raflara yerleştirmek, etiketleme işlemi yapmak,

g) Vitrin düzenlemesi yapmak,

h) Flamaları türlerine göre sınıflandırmak,

i) Defolu bayrak ve flamaları ayırmak, iade edilmesini sağlamak,

j) Zararlılara karşı bayrakların korunması için gerekli önlemleri almak,

k) Eksilen biten ürünlerin tedarik edilmesini sağlamak,

l) Yapılan satış ve alınan siparişle hakkında işyeri sahibine bilgi vermek,

m) Çalışma alanının temiz ve düzenli olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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