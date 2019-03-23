Bayraklı Alpaslan mahallesi'nde miting gibi açılış

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal'ın Alpaslan mahallesi seçim bürosunun açılışı miting havasında gerçekleşti. CHP'li milletvekillerinin de katıldığı açılışta konuşması sık sık sloganlarla kesilen Sandal, coşkulu kalabalığa seslendi. Seçimi kaybedeceğini anlayanların karalama ve iftira kampanyasına başladığını, ancak halkın bunlara hiç kulak asmadığını belirten Sandal "Bayraklı'daki vatandaşımızdan gördüğümüz büyük coşku ve ilgi bizim için büyük bir onur. Seçimi kaybedeceğini anlayanlar hangi yola başvurursa vursun, hangi karalamayı ve hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, biz Bayraklı'da rekor oyla geliyoruz. Türkiye rekoru Bayraklı'dan çıkacak" diye konuştu.

Osmangazi mahallesinde esnaf turu gerçekleştiren CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, CHP milletvekilleri Selin Sayek Böke, Ali Haydar Hakverdi, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner ve CHP İlçe Başkanı Cemalettin Alper'in katılımıyla Alpaslan mahallesi seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Bayraklılı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Serdar Sandal, şunları söyledi:

"Bayraklı'da halkımızın verdiği destek bizi onurlandırıyor, güçlendiriyor, enerjimizi kat ve kat arttırıyor. Etnik kökeni, dini inancı ve siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerine eşit hizmet götürmek için yola çıktık. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. İşini yapamayan, becerisi olmayan adamların yaptığı tek iş ise ortamı germek. Sokağa çıkamayan, pazara giremeyen, esnafın halini soramayanlar iftira ve karalama peşinde. Ama bunların hiçbirine cevap vermeyeceğiz. Çünkü onları şu sıralar fena halde sandık korkusu sardı. Şu an Bayraklı'da oy oranları yüzde 32 civarında. Biz gece demeden, gündüz demeden çalışıp bunu yüzde 30'un da altına düşüreceğiz. Türkiye rekorunu buradan kıracağız. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarımızdan da yine geçmişte MHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızdan da partimize büyük ilgi var. Tabanlarında ciddi bir çözülme yaşanıyor. Bunu kimsenin de durdurma gücü yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, akıllarından ne geçiyorsa geçsin, hangi yola başvururlarsa başvursunlar, hangi karalamayı yaparlarsa yapsınlar biz vatandaşımıza hizmet için çalışmalarımıza, projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Kavga gürültü ortamı içinde insanları bloklara bölüp oradan iktidara gitmek isteyenlerin çizdiği senaryoya uymayacağız. Biz bu ülkenin ulusal bütünlüğünden yanayız, siz ne derseniz deyin. Kendinizi parçalasanız da biz Cumhuriyetten yanayız. Biz bayrağımızdan ve Mustafa Kemal Atatürk'ten yanayız. Bizim derdimiz sadece seçimi almak değil. Biz sadece Bayraklı ve İzmir'e değil, tüm Türkiye'ye bahar gelsin istiyoruz. Onun için de durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Gücümüz yeter buna."

31 Mart'ta Başkan Serdar Sandal

Herkesin İzmir'e gıpta ile baktığını ve böyle bir kentte yaşamak istediğini belirten Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi de açılışta yaptığı konuşmada "İzmir'de bahar zaten hiç gitmemişti. Çok şanslısınız. Ama daha güzel baharlar için hep birlikte olacağız. Mutfakta tencereler boş, açlık sorunu almış başını gitmiş. Ama birileri "Bizim adaylarımıza oy verirseniz ahirette hesap sormazlar" diyorlar. Cennetten tapu da dağıtsanız artık vatandaş size inanmıyor. Hele Bayraklı hiç inanmıyor. Serdar Sandal'ı 31 Mart'ta başkan yapacağız" diye konuştu.

CHP İzmir milletvekili Selin Sayek Böke de "Bayraklı'daki coşku zaten seçim sonuçlarını gösteriyor. Türkiye bugün ağır bir demokrasi krizi yaşıyor. Tam da bu demokrasi yıkımı karşısında kendi mahallenizden, Bayraklı'dan halkçı bir yönetimi kurmaya hazır mısınız? Görüyorum ki Bayraklı Serdar Başkan ile bu aydınlığa Bayraklı'dan yeniden nefes vermeye hazır" dedi.

Sandal'ı Bayraklı'ya emanet etti

Seçime 9 gün kısa bir süre kaldığını belirten CHP PM Üyesi İlhan Cihaner ise "Bayraklı'ya güveniyoruz. Serdar Başkanı size emanet ediyoruz" dedi. CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper de "CHP'nin anlayışında bütünleştirmek var, hizmet var, önce insan var. CHP varsa herkes için var. Kim ne derse desin Bayraklı'da insanları bütünleşmeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin, biz barış dilini kullanacağız, kavgadan uzak duracağız" ifadelerini kullandı.