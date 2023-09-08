Bayraklı’da 4 yılda 42 bin 500 kişi sporla buluştu

Farklı branşlarda açılan spor kurslarında birbirinden yetenekli sporcular yetiştiren Bayraklı Belediyesi, son 4 yılda 42 bin 560 kişiyi sporla buluşturdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bayraklı’da 4 yılda 42 bin 500 kişi sporla buluştu

Farklı branşlarda açılan spor kurslarında birbirinden yetenekli sporcular yetiştiren Bayraklı Belediyesi, son 4 yılda 42 bin 560 kişiyi sporla buluşturdu. Düzenlenen turnuvalar, şenlikler, kurslar, spor okulları ve özel etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Serdar Sandal, "Spor kurslarımızla 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Spor alanında yaptığı yatırımlar ve elde ettiği başarılarla fark oluşturan Bayraklı Belediyesinin son 4 yılda düzenlediği spor kursları ve etkinliklerine 42 bin 560 kişi katıldı. Her yıl binlerce kişiyi spor okullarında buluşturan Bayraklı Belediyesi, bu yıl da 21 branşta 7'den 70'e isteyen herkese spor yapma imkanı sağlıyor. 5 yaş ve üzerindeki öğrenciler ile yetişkinlerin katılabildiği kurslara ilçe sakinleri büyük ilgi gösteriyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, gençlerin gelişimlerine destek olduklarını belireterek, "Her yıl spor kurslarımızla 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerimize yönelik kurslar ve etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimlerine destek oluyoruz, yetişkinlerimize sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyoruz. Eğitime ve spora verdiğimiz desteklerin karşılığında Bayraklılı sporcularımızın başarıları da hepimizin gurur kaynağı oluyor. Daha fazla kişiye ulaşmak ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bayraklı’da 4 yılda 42 bin 500 kişi sporla buluştu

Bayraklı’da 4 yılda 42 bin 500 kişi sporla buluştu

Bayraklı’da 4 yılda 42 bin 500 kişi sporla buluştu

Bayraklı’da 4 yılda 42 bin 500 kişi sporla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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