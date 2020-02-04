Bayraklı’da bilgisayar kursları büyük ilgi görüyor

Bayraklı Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan bilgisayar kursu her yaştan katılımcıdan büyük ilgi görüyor. 75. Yıl Kültür Merkezinde hafta içi her gün verilen eğitimlerin sonunda derslere devam eden ve sınavda başarılı olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

Halk Eğitim Merkezine bağlı eğitmenler tarafından verilen programda kursiyerler ilk olarak bilgisayarın tarihçesi, parçaları tanıma, giriş ve çıkış üniteleri, bilgi depolama birimleri, dosya türleri, klavye ve mouse kullanımını öğreniyor. Kursiyerlere daha sonra işletim sistemini tanıma ve çalışma mantığını anlama, klasör ve dosyalar üzerinde yapılabilecek işlemler, sistem araçları, format ve biçimlendirme, program kurma-silme ve internet kullanma eğitimi veriliyor. Eğitimler esnasında konularla ilgili uygulama yapılarak, kursiyerlerin pratiği ve becerileri artırılıyor. Kurs sonunda sınavda başarılı olan katılımcılara kamu ve özel sektörde geçerli olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Kendini geliştirmek ya da iş hayatına hazırlanmak için bilgisayar öğrenmek isteyenler, başvurularını 75. Yıl Kültür Merkezine yapabilecek. Detaylı bilgi 0 232 353 11 73 numaralı telefondan alınabilecek.

Kaynak: İHA