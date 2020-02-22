Bayraklı’da yerel yönetim ve eğitim politikaları tartışıldı

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Eğitim Politikaları" başlıklı panelde, çağdaş, etkili ve katılımcı bir eğitim sistemi için yapılması gerekenler ve bu konuda yerel yönetimlerin üzerine düşen görevler ele alındı.

Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Salonunda düzenlenen panelde konuşan Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı Ertan Aksoy ve gazeteci Yavuz Oğhan, eğitim sistemindeki sorunları dile getirdi. Paneli; meclis üyeleri, başkan yardımcıları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Panelin konuşmacıları arasında bulunan Yerel Yönetimler Uzmanı Selami İnce, annesinin rahatsızlığı nedeniyle etkinlikte yer alamadı.

Konuşmaların ardından katılımcılara seslenen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Eğitim, bizim önceliğimiz. "Kimse yatağa aç girmeyecek ve maddi imkansızlık nedeniyle kimse eğitimden mahrum kalmayacak" dedik, sözümüzün de arkasındayız" diye konuştu

Siyasetin en önemli unsurunun bütçeyi idare etmek olduğunu söyleyen Başkan Sandal, "Bugün biz Bayraklı'da öncelikle deve güreşlerini iptal ederek, oradaki fonu eğitime aktardık. Büyükşehirimiz Bayraklı'daki ilk Masal Evini Cengizhan Mahallesinde açtı. İkincisini Gümüşpala'da açacak. Şu an 3 kreşimizin hazırlık ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Çamkıran'daki kreşimiz tamamlanınca İzmir'in en büyüklerinden biri olacak. Büyükşehirimizle 3 bin çocuğumuzun eğitim ihtiyaçlarını karşıladık. Bu çocuklarımıza sadece kırtasiye yardımı değil, ilkokuldan üniversiteye kadar bu öğrencilerimize burs vereceğiz. Onunla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Eğitim konusuna kayıtsız değiliz ancak imkanlarımız ve mevzuat doğrultusunda yapabileceklerimizi yapıyoruz ve fazlasını yapacağız. Görev süremiz içinde 24 mahalleye 24 kreş açacağız ve bu kapsamda önümüzdeki yıl da 4-5 kreşimiz hizmete girmiş olacak" dedi.

İzleyicilerin akıllarındaki soruların yanıt da bulduğu etkinlik sonunda Başkan Sandal, katılımcılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA