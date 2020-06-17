Bayraklı’ya 6 yeni park

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, ilçeye 6 yeni park ve rekreasyon alanı kazandırmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ile el ele verdi. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Gümüşpala, Emek, Çiçek, Soğukkuyu, Körfez ve Mansuroğlu mahallelerine yapılacak parklar, Bayraklı'nın yeni uğrak noktalarının olacağı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Aşıcı ve proje ekibi, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projelerin ele alındığı toplantıda, her konuda koordineli çalışmaların süreceği vurgulandı. Bu kapsamda, ilçeye 6 yeni park ve rekreasyon alanı kazandırılacağı ifade edildi. Yıl içinde Bayraklı'da yapılacak park projelerini anlatan Aşıcı, ilçeye modern görünümlü, yeni sosyal alanlar kazandırılacağını söyledi. Başkan Sandal da, Smyrna'nın denizle buluşacağı projeden, Sevgi Yolu sağlıklaştırmasına, Doğançay Çocuk ve Gençlik Köyü projesinden Altınyol'un yer altına alınmasına kadar planlanan tüm projelerin sadece Bayraklı'ya değil, İzmir'e değer katmak için olduğunu ifade etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçeye 3-4 yeni cazibe merkezi kazandırmak istediklerini belirterek, hayata geçirilecek her projenin İzmir'in geleceğine değer katacağını vurguladı. Sandal, "Sevgi Yolu sokak sağlıklaştırması, Smyrna'yı denizle buluşturacak köprü, Bornova ve Laka derelerinin sosyal donatı alanlarına dönüştürülmesi, kent müzesi ve meydan, kavşaklara temalı heykeller, Altınyol'un yer altına alınması ve kentsel dönüşüm gibi projelerimizin hepsi İzmir için. Eğer bir kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını doğru tespit ettiyseniz; başarısız olma şansınız yok. Hedefimiz modern, çağdaş bir kent oluşturmak. Bununla ilgili de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan Bayraklı Belediyesi, İBB tarafından yürütülen Orman İzmir kampanyasına destek amaçlı ağaçlandırma alanı belirleme çalışmasına başladı. Uygun alan bulunduğu takdirde kampanya kapsamında binlerce fidan dikiminin yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: İHA