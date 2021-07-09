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  3. Bayraktar AKINCI TİHA irtifa rekoru kırdı! Türk havacılık tarihine geçti

Bayraktar AKINCI TİHA irtifa rekoru kırdı! Türk havacılık tarihine geçti

Bayraktar AKINCI TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti. TİHA, gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıktı ve 25 saat 46 dakika havada kaldı.

Bayraktar AKINCI TİHA irtifa rekoru kırdı! Türk havacılık tarihine geçti

Bayraktar AKINCI TİHA, resmi heyetlerin önünde yaptığı uçuşta gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Uzun Uçuş ve Yüksek İrtifa Performans Testi'nde havalandı. Tüm gözlerin çevrildiği TİHA, çıktığı yükseklik ile rekora imza attı.

Bayraktar AKINCI TİHA irtifa rekoru kırdı! Türk havacılık tarihine geçti

25 DAKİKA BOYUNCA HAVADA KALDI

Bayraktar AKINCI TİHA bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı. Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen uzun uçuş faaliyeti kapsamında AKINCI havada 7 bin 507 kilometre yol kat etti. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 870 sorti yapan AKINCI, toplamda 347 saat 28 dakika uçuş gerçekleştirdi.

HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU

Bayraktar AKINCI TİHA 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurmuştu. 5 Temmuz 2021'de gerçekleştirilen atış testinde ise ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlar ile yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA irtifa rekoru kırdı! Türk havacılık tarihine geçti

"EN YÜKSEK İRTİFAYA ÇIKTI"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AKINCI TİHA-Taarruzi İnsansız Hava Aracı yerli ve milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

 

BAYRAKTAR'DAN 40 BİN FEET HEDEFİ

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "AKINCI dün yaptığımız uçuş testinde 38 bin 39 feet irtifaya kadar yükselerek Milli bir hava aracıyla çıkılan en yüksek irtifa rekorunu kırdı. Kocaman bir Maşallah'ınızı alır. Bakalım 40 bin feet'e çıkıp kendi rekorunu ne zaman kıracak?" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar AKINCI TİHA irtifa rekoru kırdı! Türk havacılık tarihine geçti

SERİ ÜRETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İlk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştiren Bayraktar AKINCI TİHA'nın test faaliyetleri 3 adet Bayraktar AKINCI TİHA prototipi ile sürdürülüyor. Öte yandan Bayraktar AKINCI TİHA projesinde seri üretim süreci devam ediyor. Milli SİHA, 17 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika havada kalarak uçuş süresi rekoru da kırmıştı.

Bayraktar AKINCI TİHA irtifa rekoru kırdı! Türk havacılık tarihine geçti

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