Bayraktepe Arena’da Kick Boks fırtınası nefesleri kesti

Kick Boks Türkiye-Rusya Şampiyonlar Ligi müsabakası Hendek Bayraktepe gerçekleşti.

Kick Boks Türkiye-Rusya Şampiyonlar Ligi müsabakası Hendek Bayraktepe Arena'da yapıldı. Erkan Varol'un organizasyonu, Murat Tokat'ın koordinatörlüğü, Mustafa Özben ve Fikret Engin'in sunumu ile Yönetmen Teoman Kozan tarafından gerçekleşen organizasyon ile Eurosport başta olmak üzere 128 ülkeden canlı yayınlandı. Hendek belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun evsahipliğinde gerçekleşen geceye, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Babaoğlu, programda vatandaşları selamladı.

Binlerce vatandaş Bayraktepe Arena'da yapılan Kick Boxing Şampiyonlar Ligi Türkiye-Rusya müsabakasını izlemek için Bayraktepe'ye akın etti. Kıran kırana geçen müsabakalarda zaman zaman heyecan doruğa yükseldi. Şampiyona gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Kick Boxing Şampiyonlar Ligi Türkiye-Rusya müsabakasına ev sahipliği yapan Hendek'te, şampiyonlar tüm dünyanın büyük ilgi ile takip ettiği müsabakada izleyicilere keyifli ve bir o kadar da heyecanlı maçlar sergilediler. Karadeniz sanatçısı Recebim de söylediği birbirinden güzel şarkılarla geceye renk kattı.

Özgenur yine şampiyon

Hendek Muay Thai Spor Kulübü Sporcusu Özgenur Avcıl yine şampiyonadan galibiyetle ayrılarak Hendek'in gururu oldu. Özgenur rakibi Ecem Çakır'ı 3-0 yenerek bir şampiyonluğa daha imza attı.Kick Boxing Şampiyonlar Ligi Türkiye-Rusya müsabakasında takım halinde şampiyon olan Rus takımına kupasını Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu verdi. Başkan Babaoğlu, tüm sporcuları tebrik etti.

Gecenin sonunda bir konuşma yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek'in Kick Boxing Şampiyonlar Ligi Türkiye - Fransa müsabakalarından sonra Türkiye -Rusya müsabakalarına ev sahipliği yaptığını belirterek " Hendek büyük iki organizasyona ev sahipliği yaptı. Dünya'nın 128 ülkesinde canlı olarak yayınlanan müsabakalar büyük ilgiyle izlendi. Bu organizasyonda emeği geçen, Acun Ilıcalı "ya, Erkan Varol'a ve tüm herkese şahsım ve Hendek halkı adına teşekkür ediyorum " dedi.

Kaynak: İHA