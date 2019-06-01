Bayram ayın kaçı? Ramazan bayramı 2019 hangi gün? Bayramın ilk günü ne zaman? soruları Mübarek Ramazan ayının 3 günlük Bayramı yaklaşırken Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki Bayram ayın kaçı? Ramazan bayramı 2019 hangi gün? Bayramın ilk günü ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı haberimizde...

BAYRAM AYIN KAÇI? RAMAZAN BAYRAMI 2019 HANGİ GÜN? BAYRAMIN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan ayının son günlerine gelinmesi ile beraber, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci tüm yurtta başladı. Bayrama kısa zaman kala, vatandaşlar da 'Bayram hangi gün?' 'Ramazan Bayramı ayın kaçında?' sorusuna Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda cevap arıyor. İşte, 2019 Ramazan Bayramı tarihi ve Ramazan bayramı tatil günleri...

BAYRAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bayram tatilinin ilk gününü ve toplamda kaç gün süreceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detaylara odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre Ramazan Bayramı'nın arefe günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelecek. 4-5-6 Haziran tarihleri ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.

Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, -şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet'ten yayınlanan takvime göre Ramazan Bayramı, 4 Haziran Salı gününe denk geliyor. Bu gelişmelere göre uzun bir tatil dönemi sizleri bekleyebilir. Cuma günü de resmi tatil olarak kabul edilmesi durumunda yaklaşık 1 haftalık bir tatil söz konusu olacak. İlerleyen dönemlerde bu konu netlik kazanacak

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 4 HAZİRAN SALI

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 5 HAZİRAN ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 6 HAZİRAN PERŞEMBE

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Açıklamada yer alan, Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

* Bir Ramazan Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara..

* Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır yalnız kalmamak için, bayramlar vardır dostluğu paylaşmak için... Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

* Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

* Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.

* Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, Ramazan Bayramın mübarek olsun...

* Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Bayramınız mübarek olsun.

* Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Bayramınız bereketli olsun!

* Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

* Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

* Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramın mübarek olsun.

* Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

* Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

* Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

RAMAZAN BAYRAMINDA NASIL BESLENİLMELİ?

Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle ve Ramazan Bayramı’nda öğün sayısının artması ve daha fazla yemek yeme istediğinden ötürü kişiler bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları ile karşılaşabilirler.

Geleneksel olarak bayramda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri (baklava, börek vb.) gibi gıdalar kan şekerini hızla yükselten ve enerji içeriği yüksek gıdalardır. Bu gıdaları bayramda birdenbire sık tüketmek sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır.

Bayram ve Bayram Sonrası Sağlıklı Beslenme Önerileri

Bayram süresince de yeterli ve dengeli beslenmek için, sağlıklı beslenme tabağında yer alan beş temel besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda tüketilmelidir.

Bu besin grupları;

Süt ve süt ürünleri grubu

Et-yumurta-kurubaklagiller ile yağlı tohumlar grubu

Sebzeler grubu

Meyveler grubu

Ekmek ve tahıllar grubudur.

Ramazan ayının sonlanması ile tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden arttırılmamalıdır. Öğün araları en az 2 en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlemelidir. Buna göre öğün sayısı 3 olarak planlanabilir. Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler ya da az şekerli hoşaf/kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir.

Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler yenmemelidir. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, bal vb. tatlı besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber vb. çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir tercih edilmelidir. Haşlanmış yumurta tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis vb. yağlı besinlerden, börek vb. hamur işi gıdalardan sakınılmalıdır. Ekmek olarak tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutar ve tokluk hissi verir.

Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir.

Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların (tatlılar, çikolata vb.) tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü, 2003 yılında yayınladığı tavsiye raporunda; gıdaların doğal yapısında bulunan şeker dışında gıdaya üretim aşamasında eklenen şekerler ile yapılan tatlılar ve çay şekerinden alınan günlük enerji miktarının % 10’unu geçmemesi tavsiye edilmektedir. Bunun anlamı günde ortalama 2000 kalori ihtiyacımızın sadece 200 kalorisinin şekerli gıdalardan alınabileceğidir.