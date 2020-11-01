Bayram Bektaş kimdir? Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamanın ardından Bayram Bektaş hakkında internette arama yapılmaya başlandı. Peki Bayram Bektaş kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BAYRAM BEKTAŞ KİMDİR?

Bayram Kadir Bektaş, 10 Şubat 1974 tarihinde Trabzon’da doğdu. Uzun yıllar sürdüğü başarılı futbolculuk kariyerinden sonra futbol camiasından kopmadı ve kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.

33 yaşında futbol hayatına son veren Bayram Bektaş, antrenörlük kariyerine adım attı. İlk olarak idari menajerlik görevini üstlenen Bektaş, uzun yıllar boyunca bu görevi sürdürdü.

Ardından birçok Anadolu kulübünde teknik direktör yardımcısı olarak görev alan Bayram Bektaş, Elazığspor ile 2015 yılında teknik direktörlük kariyerine başladı. Teknik direktörlük kariyerindeki en uzun dönemini Ümraniyespor'da geçiren genç teknik adam, en yüksek puan ortalamasını da yine Ümraniyespor'da yakaladı. Son olarak Milli takımda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bektaş, 22 Temmuz'da Türkiye Milli Takımındaki görevinden ayrıldı.

En son Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da görev alan teknik direktör Bayram Bektaş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Kayserispor, Bayram Bektaş ile yollarını ayırma kararı aldı. Kayserispor'dan yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.