Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmıştı. Yeni sezon öncesi takımın başına geçecek isim oldukça merak edilirken her gün yeni isimler ortaya çıkmaya devam ediyor. Abdullah Avcı, Şota Arveladze, Mircea Lucescu bordo-mavililerin teknik direktör adaylarından bazılarıydı. Trabzon ekibi, Milli takımdaki yardımcı antrenörlük görevini bırakan Bayram Bektaş'ı da teknik adam olarak düşünmeye başladı. Peki son olarak Milli Takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Bayram Bektaş kimdir? Nereli? Trabzonspor teknik direktörü mü oldu? İşte detaylar...

BAYRAM BEKTAŞ KİMDİR?

Bayram Kadir Bektaş, 10 Şubat 1974 tarihinde Trabzon’da doğdu. Uzun yıllar sürdüğü başarılı futbolculuk kariyerinden sonra futbol camiasından kopmadı ve kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.

33 yaşında futbol hayatına son veren Bayram Bektaş, antrenörlük kariyerine adım attı. İlk olarak idari menajerlik görevini üstlenen Bektaş, uzun yıllar boyunca bu görevi sürdürdü. Ardından birçok Anadolu kulübünde teknik direktör yardımcısı olarak görev alan Bayram Bektaş, Elazığspor ile 2015 yılında teknik direktörlük kariyerine başladı. Teknik direktörlük kariyerindeki en uzun dönemini Ümraniyespor'da geçiren genç teknik adam, en yüksek puan ortalamasını da yine Ümraniyespor'da yakaladı. Son olarak Milli takımda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bektaş, 22 Temmuz'da Türkiye Milli Takımındaki görevinden ayrıldı.

BAYRAM BEKTAŞ TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ekibinde yer alan Bayram Bektaş, görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine geldi. Bayram Bektaş, Şenol Güneş'in ayrılığa onay vermesinin ardından kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi planlıyor.

Süper Lig'de kendi ideallerini ve düşüncelerini ortaya koyabileceği bir takımda çalışmayı arzu ettiğini açıklayan 46 yaşındaki teknik adam, şu an için her hangi bir takımla anlaşmasa da, bordo-mavili kulübün kendisiyle ilgili vereceği karara sıcak bakacağı biliniyor. Şenol Güneş, Bayram Bektaş'ın ayrılığına ve kariyer planlamasına onay verirken, genç teknik adamla ilgili de olumlu düşüncelere sahip. Trabzonspor'un Bayram Bektaş ile ilgili düşünceleri iyice ortaya çıkması halinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in görüşleri bu noktada büyük bir öneme sahip olacak.

