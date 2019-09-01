Bayram haftasında Akdeniz’deki elektrik tüketimi yüzde 75 yükseldi

KURBAN Bayramı'nda Antalya yerli turistin akınına uğradı. 5 günlük bayram tatili boyunca Türkiye genelindeki elektriğin yüzde 5'i AEDAŞ'ın hizmet bölgesinden geldi. Normal zamanlarda İstanbul Avrupa Yakası'nın en çok yüzde 40'ı kadar elektrik tüketilen bölgede, bayram dönemindeki tüketim oranı yüzde 75'e kadar yükseldi.

Bu yıl 10-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı'nda yabancı turistlerin gözde tatil rotası yine Antalya oldu. Bayram boyunca yabancıların yanı sıra yerli turist Antalya'ya akın etti.

Antalya, Isparta ve Burdur'da 2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) kesintisiz enerji için tüm önlemlerini günler öncesinden alırken artan talebi başarılı bir operasyon ile karşıladı. AEDAŞ uzmanları tarafından hazırlanan "Kurban Bayramı Elektrik Tüketim Raporu'na göre arife ile birlikte 5 günlük bayram tatilinde AEDAŞ'ın hizmet verdiği bölgede 188 bin 178 MWh elektrik tüketildi. Aynı dönemde Türkiye genelindeki tüketim 3 milyon 620 bin 809 MWh seviyesinde gerçekleşirken toplam tüketimin yüzde 5'i Akdeniz bölgesinden geldi. Normal zamanlarda İstanbul Avrupa Yakası'nın en çok yüzde 40'ı kadar elektrik tüketilen bölgede, bayram dönemindeki tüketim oranı yüzde 75'e kadar yükseldi.

GEÇEN YILKİ KURBAN BAYRAMI'NA GÖRE TÜKETİM ARTTI

Raporda geçen yıl yine ağustos ayına rastlayan Kurban Bayramı'ndaki tüketime de yer verilerek bu yılla bir karşılaştırma yapıldı. Buna göre 2018 yılında arife dahil 20-24 Ağustos tarihlerinde kutlanan Kurban Bayramı boyunca AEDAŞ'ın hizmet verdiği Antalya, Burdur ve Isparta'da 174 bin 961 MWh'lik elektrik tüketilirken bu yıl bayramın kutlandığı 10-14 Ağustos tarihleri arasında söz konusu rakam yüzde 7,5 gibi bir oranda artarak 188 bin 178 MWh'ye ulaştı.

Akdenizliler, bayram haftasında perşembe günü mesaiye başlarken yerli ve yabancı turist tatiline devam etti. AEDAŞ'ın hizmet bölgesinde geçen yıl 9 günlük tatilin yapıldığı 18-26 Ağustos tarihlerinde 317 bin 444 MWh elektrik tüketilirken bu yıl 10-18 Ağustos tarihlerindeki tüketim 2018'e göre yine yüzde 7,5'luk artışla 341 bin 375 MWh seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA TÜKETİM MURATPAŞA'DAN

Raporda Antalya, Isparta ve Burdur'un 10-18 Ağustos tarihlerindeki tüketim hareketine yer verildi. Bu tarihlerde geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminde Burdur'da yüzde 20, Isparta'da ise yüzde 26'lik bir düşüş görüldü. Tüketim artışını sırtlanan Antalya'da ise en büyük talep çok fazla ziyaretçi alan Kaleiçi'nin de bulunduğu Muratpaşa'dan geldi.

AEDAŞ'ın raporunda 10-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı olmasaydı tüketimin ne kadar olacağı tahmini de yapıldı. 2019 yılı mevcut Ağustos dönemi Akdeniz ortalama sıcaklıkları göz önünde bulundurulduğunda 10-18 Ağustos tarihleri arasında toplam tahmini tüketim 358 bin 182 MWh olarak öngörüldü. Bayram nedeniyle bölgedeki sanayi ve ticarethane tesislerinin durması, Burdur ve Isparta'daki tüketim düşüşlerinin de etkisi ile rakam 341bin 375 MWh seviyesinde gerçekleşti. 9 günlük periyodda Antalya, Isparta ve Burdur'da Kurban Bayramı'nın etkisinin yaklaşık yüzde 5 olduğu görüldü.

DHA