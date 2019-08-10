'Bayram harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama hediye edin'

EDİRNE'de Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, Kurban Bayramı'nda çocukların bayram harçlıklarıyla mama alarak ya da derneğe bağışta bulunarak sokak hayvanlarını sevindirebileceklerini söyledi.

Keşan'da Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, yardıma ihtiyacı olan tüm sokak hayvanlarına kucak açtıklarını belirterek, "Keşan ve çevresinde yaralı, kanserli, uyuz ve kırıkları olan sokak hayvanlarını korumaya alarak, onları tedavi ettiriyoruz. Bunun dışında dışarıya ya da ormanlara atılan yeni doğum yapmış sokak hayvanlarını ve yavrularını alıyoruz. Yavrulara bakıyor, büyütüyor ve sahiplendirmeye çalışıyoruz. Fakat bir avuç insandan oluştuğumuz için bunun zorluklarını yaşıyoruz. Şimdiye kadar bine yakın hayvanı tedavi ettirdik. Bizim beklentimiz mama ve tedavileri için bize yardımcı olunması. Dernek adına devletin vermiş olduğu bir hesap numaramız var, isteyenler oraya bağış yapabilirler" dedi.

'BAYRAM HEDİYESİ OLARAK MAMA GETİRİN'

Kurban Bayramı'nda çocukların bayram harçlıklarıyla mama alarak, sokak hayvanlarını sevindirebileceklerini ifade eden Cebeci, "Bayram geldi. Çocuklarımızı, aile büyüklerimizi sevindiriyoruz. Ama sokaktaki sahipsiz canları neden sevindirmiyoruz? Çocuklarınıza bunu aşılayabilirsiniz. Çocuklar, bayram harçlıklarıyla köpeklere, kedilere mama alabilirler, ya da bize bağış yapabilirler. Lütfen bize bayramda, bayram hediyesi olarak mama getirin ya da bağış yapın. Lütfen el birliği içerisinde olalım. Amacımız can kurtarmak. İnsan canı da, hayvan canı da aynı, değişen bir şey yok" diye konuştu.

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DHA