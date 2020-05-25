Bayram havası, 9 bin TL cezaya mâl oldu!
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 genç hava almaya çıkınca her birine 3 bin 182 TL para cezası kesildi. Devriye gezen polislerin kontrollerine takılan 3 genç cezaların ardından evlerine gönderildi.
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25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:30
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