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  3. Bayram havası, 9 bin TL cezaya mâl oldu!

Bayram havası, 9 bin TL cezaya mâl oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 genç hava almaya çıkınca her birine 3 bin 182 TL para cezası kesildi. Devriye gezen polislerin kontrollerine takılan 3 genç cezaların ardından evlerine gönderildi.

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25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:30

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