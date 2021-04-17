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  3. Bayram hazırlıkları başladı! 23 Nisan coşkusu ilçelerde sürüyor

Bayram hazırlıkları başladı! 23 Nisan coşkusu ilçelerde sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin(TBMM) açılışının 101. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçelerde de yaşatılıyor. Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası Döşemealtı, Kemer, Aksu, Serik'te vatandaşlara 23 Nisan coşkusu yaşattı.

Bayram hazırlıkları başladı! 23 Nisan coşkusu ilçelerde sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde en coşkulu şekilde kutlaması için mobil konserlerini sürdürüyor. Mobil etkinlik araçları, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı'nın ardından Döşemealtı, Kemer, Beldibi, Göynük, Altınova, Aksu, Belek, Kadriye'de çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı.

ÇOCUKLARA UÇURTMA HEDİYE EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üstü açık mobil etkinlik otobüsleri ile mahalle mahalle dolaşarak marşlar ve şarkılar seslendirdi. Pandemi nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar, yerel tiyatro sanatçıları, animasyon ekipleri de maskot gösterileri ve oyunlarla çocuklara keyifli anlar yaşattı. Çocuklara uçurtma ve bayrak hediye edildi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan mobil etkinlik aracı tüm ilçeleri dolaşmaya devam edecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bayram hazırlıkları başladı! 23 Nisan coşkusu ilçelerde sürüyor

Bayram hazırlıkları başladı! 23 Nisan coşkusu ilçelerde sürüyor

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