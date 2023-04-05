Emeklilere bir müjde daha! Bayram İkramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıkladı. Bu kapsamda bayram ikramiyelerini alacak olan vatandaşlar 14-19 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyelerini alabilecek.