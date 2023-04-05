Emeklilere bir müjde daha! Bayram İkramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu!

Bayram İkramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.
SSK KAPSAMINDA AYLIK ALACAKLAR
2023 yılı Nisan ayı için; SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
BAĞKUR KAPSAMINDA AYLIK ALACAKLAR
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde ödemeleri gerçekleşecek.
Maaş günü 24, 25, 26 olanlar 16 nisanda ödeme alacak.