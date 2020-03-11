Bayram Kayan başarıya doymuyor

Osmangazi Belediyespor'un millî sporcusu Bayram Kayan, Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda üst üste 9'uncu kez şampiyon oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu (TTF) tarafından Ankara'da düzenlenen Para Tekvando Şampiyonası'nda üstün performansıyla dikkat çeken Bayram Kayan, turnuvaya âdetâ damga vurdu. Bursa'nın yanı sıra Konya, Hatay, Kocaeli gibi çeşitli illerden toplam 135 sporcunun kıyasıya mücâdele ettiği müsâbakada +75 kilogramda tatamiye çıkan Kayan, rakiplerini tek tek yenerek birincilik kürsüsüne çıktı. Üst üste 9'ncu kez Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşayan milli para tekvandocu desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ederek, bayrağı her zaman göndere çekeceğini söyledi.

Başkan Mustafa Dündar da Kayan'ı yürekten kutladığını belirterek, "Para tekvandonun dünyadaki ilk şampiyonu olan Bayram Kayan, ulusal ve uluslararası müsâbakalarda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Sporcumuzun Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarında elde ettiği zaferler, bizlere büyük gurur yaşattı. İnşallah, bundan sonraki müsabakalarda da iddiasını sürdürecek" dedi.

Kaynak: İHA