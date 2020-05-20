Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayıla virüs hayatı olumsuz etkiledi. İbadet yerlerinin kapalı olması bayram yaklaşırken bayram namazının nasıl kılınacağını akıllara getirdi. Peki bu bayram namazı evde kılınır mı? İşte cevabı..

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Ülkemizde Korona Virüsü sebebiyle cuma namazları dahil cemaatle kılınmıyordu. Açıklamaya göre "Ramazan Bayramı'nda evde bayram namazını kılmakla mükellef değiliz. Bununla beraber tek başına veya çocuklarımızla beraber bayram namazının kılınması Hanefi mezhebine göre geçerli değildir; Şafi mezhebine göre ise bayram namazı bireysel olarak kılınabilmektedir." denildi

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR, SÜNNET MİDİR?

Cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vaciptir. Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lazımdır. Bayram namazı için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı geçerli sayılır. Fakat sünnet terk edilmiş olur.

Şâfi mezhebinde bayram namazları sünnettir. Bir görüşe göre de farzdır. Ve İslamın şiarındandır. Cemaatle kılınması önceliklidir. Şâfi mezhebine göre, yalnız başına hutbesiz de kılınabilir.