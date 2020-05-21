Bayram namazı nasıl kılınır? Bu sorunun cevabını merak eden birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle bayram namazına ilişkin internette araştırma yapılıyor. Peki Bayram namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizde...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Müslüman olan her erkeğe vaciptir. Bayram namazı her sene Kurban Bayramı’nda ve Ramazan Bayramı’nda kılınır. Bayram namazı cemaatle kılınan bir namazdır. Fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı bu yıl Ramazan Bayramı’nda camilerde kılınması mümkün görünmüyor.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (1. REKAT)

- Bayram namazına ilk önce niyet edilir, tekbir alınır ve eller bağlanır,

- İmam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, ardından da fasılalar şeklinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi tekrar eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Ardından 2. Tekbir alınır ve eller tekrar yanlara salınır,

-Sonra 3. Tekbir alınır ve bu kez eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; sessizce “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat de sessiz bir şekilde imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (2. REKAT)

-İmam; sessizce “Besmele” çeker, sonra da "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat de sessiz şekilde imamı dinler.

-Sonra yeniden tıpkı iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Ardından da 2. Tekbir alınır ve eller tekrar yanlara salınır,

-Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu kez eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazının kılınmasının da şu an için mümkün görünmediğini dile getiren Ali Erbaş, "O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini, hem kendileri hem aileleri hem İslam âlemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi akraba ziyaretleri yapamayacağız ama telefonlarla dijital ortamlarla mutlaka akrabalarımızla bayramlaşalım. Bayramın güzelliğini yaşayalım" diye konuştu.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'da bayram namazı saatini 06.13 olarak belirledi.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Başkent Ankara'da bayram namazı 06.00'da kılınacak.

İZMİR BAYRAMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de Ramazan Bayramı namazı 06.26 saatinde kılınacak.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile 29 Mayıs Cuma günü cuma namazı ile birlikte camilerin ibadete açılacağını duyurmuştu.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Erdoğan açıklamasında "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan satır başları:

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Artık son haftasına girdiğimiz Ramazanı Şerif'in en büyük müjdelerinden olan ve yarın idrak edeceğimiz leylei kadrinizi tebrik ediyorum.

Ülkemizde Suriye'de, Libya'da ve dünyanın başka yerlerinde mubarek günlerde bile masumların kanını akıtmaktan çekinmeyen teröristleri ve zalimleri Rabbim kahhar sıfatıyla kahretsin diyorum.

İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı aynı gayeye yöneliktir.

Varlık sebeplerini bu milletin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların artık makyajları yetmiyor. İnsanların işine, aşına, ekmeğine, sağlığına gösterdiğimiz hasssasiyetle özellikle bu tahammül edemeyen kirli zihniyet iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilere saldıranların hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir.

Eli kanlı teröristler ve uzantılarıyla gizli açık ittifaklara girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır. Bu kanayan yarayı kalıcı olarak çözmek için gayret göstermiştik. Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bu gün üç beş milletvekilliği ve belediye başkanlığı için düştüğü zilleti takip ediyoruz.

Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka, ülkesini yurt dışında karalamaya kadar her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu görünmüştür. Demokrasiden ve milli iradeden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe, cunta, kaos, felaket çığırtkanlığı bekleyenler cevabı her zaman olduğu gibi milletimizden alacaklardır.

Ülkenin ortak değerlerini istismar ederek foyaları birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakta kalmayacak aynı zamanda bu hastalıklı siyasetçilerden kurtulacaktır.

VEFA SOSYAL DESTEK GURUBUNA TEŞEKKÜR

Bu vesile ile bir kez daha salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hizmet için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek grubu çalışanlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tüm sağlıkçı ve emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bu haftaki kabine toplantısının en önemli konusu koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerdir. Fiziki mesafeye riayet, gıda, kamu güvenliği ve temizliği ve salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor. Küresel düzeyde etkili olan tehdidin ortadan kalkması, sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür.

Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp, günlük hayatı durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemeliyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Hayatımızı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz.

Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, işyerinde, toplu taşıma alanında, sosyal hayatın her alanında insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre mesafe bırakacağız, ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelecektir.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemlidir. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz.

BAŞAKŞEHİR HASTANESİ'NİN ADI CAM VE SAKURA HASTANESİ OLDU

Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Çam bizi, Sakura Japonya'yı temsil etmesini istedik.

Son iki ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde tedbir, teşhis, tedavi konusunda ciddi birikime sahip olduk. Hasta, ölüm oranımızın düşüklüğü, vakaların yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz, yenilikçi tedavi yöntemlerimiz takdirle takip ediliyor.

Artık koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Her gün şeffaf şekilde paylaşılan veriler oranların yatay şekile geçtiğini gösteriyor. Normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının çok daha aşağı inerek sıfırlanmasıyla mümkündür. Salgının seyrinde olumsuz yönde gelişme olursa bazı tedbirleri çok daha sert şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.

TEK BİR İHMAL AĞIR SONUÇLAR ORTAYA ÇIKARABİLİR

Vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uyulmasını tekrar tekrar rica ediyorum. Tek bir ihmalin dahi ağır sonuçlar ortaya çıkartabildiği bu süreci kendimizin ve evlatlarımızın güvenli geleceği için hep birlikte sahiplenmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığımızın koordinasyonuyla ve Sağlık Bakanlığı ve kurumlarımızla işbirliğinde normalleşmeyi adım adım hayata geçiriyoruz.

1 haftalık dönemde bazı illerimizdeki küçük sıkıntılar dışında uygulamanın sorunsuz yürüdüğünü görüyoruz. Bir önceki hafta şehirlerarası giriş çıkış yasağını kaldırdığımız 7 ilimize, geçtiğimiz hafta 9 ilimizi ilave etmiştik. Halen 15 ilimizde Cumartesi gününden beri devam eden ve yarın gece sona erecek olan sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum.

KARADENİZ'E ÇAY HASADI İÇİN GİTMEK İSTEYENLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ BİTİŞİYLE GİDEBİLECEKLER

Çay hasadı için Karadeniz'e gitmek isteyen vatandaşlarımız yarın gece sokağa çıkma sınırlandırılmasının bitişiyle gidebileceklerdir. Tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret faaliyetleriyle ilgili her hususta vatandaşlarımıza kolaylık gösteriyor destek veriyoruz.

Salgın döneminde alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Sosyal koruma kalkanı ile yaklaşık 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Yine kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteği ile 4,5 milyonu aşkın vatandaşımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. Yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

Sanayicimize sigorta priminden, krediye kadar pekçok destek veriyoruz. Türkiye'nin destek programları kağıt üzerinde değil fiilen gerçekleşen uygulamalardan oluşuyor. Bilim Kurulumuzun hassasiyetleri çerçevesinde normalleşme takvimini gelişmelere göre sürdüreceğiz.

Yeni normalleşme adımları şunlardır:

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları gösteren rehberler yayınlandı.

Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

SEYAHAT KISITLAMASI 15 GÜN UZATILDI

15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz.

CAMİLER 29 MAYIS CUMA NAMAZIYLA İBADETE AÇILIYOR

60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

Yarın ülkemizin abide eserlerinden Ilısu Barajı'nın ilk tribünün devreye alınma törenini yapacağız. Çarşamba günü adli yargı hakim ve savcılarımızın kura törenine telekonferansla katılacağız. Bayramdan sonra inşallah DSİ'nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışını yapacağız. Bakanlık ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürdürüyor.