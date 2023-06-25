Bayram öncesi flaş gelişme: Herkesin beklediği 12.401 TL ödemeler hesaplarda! Hesaplarınızı kontrol edin

Bayram öncesinde bütün paralar hesaplara yatırılacak. Herkes bu ödemeyi bekliyordu. En düşük 3 bin en yüksek 12 bin TL olacak ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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Bayram öncesi flaş gelişme: Herkesin beklediği 12.401 TL ödemeler hesaplarda! Hesaplarınızı kontrol edin

 

Uzun bir bekleyişin ardından, merakla beklenen ödemeler sonunda hesaplara yatırılmaya başlandı ve bu durum çifte bayram sevinci yarattı. Ödemelerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve kamu çalışanlarına ilave tediye ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

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EN DÜŞÜK 3 BİN 100 EN YÜKSEK 12 BİN 401 TL ÖDEMELER HESAPLARA YATIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilave tediye ödemelerinin bugün itibarıyla kamu çalışanlarının hesaplarına yatmaya başladığı belirtildi. Ödeme miktarının brüt maaşa göre değiştiği ve en düşük ödemenin 3.100 TL, en yüksek ödemenin ise 12.401 TL olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar...

hesap

Bu ödemelerle ilgili olarak asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesinin brüt 4.336 TL, net 3.100 TL olduğu belirtildi. Brüt maaşı 15.000 TL olan bir işçiye ise 13 günlük ödeme olarak brüt 6.500 TL, net 4.646 TL verileceği duyuruldu. Ayrıca, kamu işçilerinin bu yıl en az brüt 17.347 TL, net 12.401 TL ikramiye alabileceği ifade edildi.

Bu ilave tediye ödemesi, kadroya geçen taşeronlar dahil olmak üzere tüm çalışanlara verilmektedir. Devlet memurları kanunu kapsamında bir ikramiye olarak tanımlanan ilave tediye, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl bir aylık ikramiye olarak ödenmektedir. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiyeden faydalanmaktadır.

Kamu çalışanlarının beklediği bu ödemelerin hesaplara yatırılmasıyla birlikte, bayram öncesi sevinç ve mutluluk atmosferi oluştu. Çalışanlar, aldıkları ilave tediye ödemeleriyle bayramı daha rahat ve keyifli bir şekilde geçirebilecekler. Bu ödemelerin, çalışanların maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına ve bayram alışverişlerini yapmalarına katkı sağlaması beklenmektedir.

Ödemelerin hesaplara yatırılmasının ardından, çalışanlar kendilerine yatırılan tutarları kontrol ederek bayram öncesi harcamalarını planlamaya başlayacaklardır. Bu süreçte, çalışanların ödemelerini dikkatli bir şekilde yönetmeleri ve gereksiz harcamalardan kaçınmaları önemlidir.

Sonuç olarak, kamu çalışanlarına yapılan ilave tediye ödemeleri beklenen şekilde hesaplara yatırılmış ve bu durum büyük bir sevinç yaratmıştır. 

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