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  3. Bayram öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul havalimanlarında sessizlik hakim

Bayram öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul havalimanlarında sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle İstanbul'daki havalimanları en sakin arife günlerinden birini yaşıyor.

Bayram öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul havalimanlarında sessizlik hakim

İstanbul Havalimanı'nda bilet satış ve rezervasyon bölümlerinin yanı sıra dış ve iç hatlar geliş-gidiş bölümlerinde sakinlik göze çarparken, havalimanındaki hijyen timleri ile görevliler yolcu sayısı az olsa da sosyal mesafe ve maske uyarısı yapmayı ihmal etmiyor.

Bazı alanlar birleştirilerek yolcu hizmetleri tek bölümden sürdürülüyor.

Yoğunluk olmamasına rağmen havalimanının giriş bölümünden itibaren yolcular, İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) ve yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından seyahat öncesi işlemleri yapılarak uçağa yönlendiriliyor.

"ESKİDEN BAYRAM ÖNCESİNDE BURALARDA TATLI BİR TELAŞ OLURDU"

Sabiha Gökçen Havalimanı, tam kapanma nedeniyle sessizliğe bürünürken, sadece seyahat izin belgesi bulunan kişiler havalimanına geliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı Taksi Kooperatifi çalışanı Mustafa Baş, bayram arifelerinde havalimanını sakin görmeye alışık olmadıklarını ifade ederek, "Bu süreç biraz hüzünlü geçiyor bizim için. Eskiden bayram öncesinde buralarda tatlı bir telaş olurdu, insanlar yakınlarıyla buluşurdu. İnşallah bir an önce salgın son bulur ve eski bayram hareketliliğimize kavuşuruz." dedi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Bayram öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul havalimanlarında sessizlik hakim

Bayram öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul havalimanlarında sessizlik hakim

Bayram öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul havalimanlarında sessizlik hakim

Bayram öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul havalimanlarında sessizlik hakim

Bayram öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul havalimanlarında sessizlik hakim

Bayram öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul havalimanlarında sessizlik hakim

Bayram öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul havalimanlarında sessizlik hakim

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