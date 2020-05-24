Bayram sabahı korkunç olay! milli boksör sevgilisi, genç kızı öldürdü
26 yaşındaki Milli boksör Selim Ahmet K., birlikte yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, bu sabah Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde gerçekleşti.
25 yaşındaki Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
EKMEK BIÇAĞIYLA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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