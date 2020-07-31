Bayram sabahı korkutan deprem!
AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.99 kilometre olduğu duyuruldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2020
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Hekimhan (Malatya)
Tarih-Saat : 31.07.2020, 08:33:18 TSİ
Enlem : 38.7033 N
Boylam : 38.0725 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/TGvjxIWlIQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 4.0 olarak belirtildi. Depremin meydana geldiği saat ise 08:33 olarak açıklandı.