Bayram sabahı korkutan deprem!

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.99 kilometre olduğu duyuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 4.0 olarak belirtildi. Depremin meydana geldiği saat ise 08:33 olarak açıklandı.