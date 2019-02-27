AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Bayram Şenocak, “ Tuzla’da hedefimiz % 61” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Başkan Yardımcıları, Tuzla İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak ve Yönetimi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, Mahalle Başkanları ve Yönetimleri de hazır bulundu.

SUAT DURAK HEPİNİZİ 35 GÜNLÜK NÖBETE DAVET EDİYORUM

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın Tuzla’yı ziyaretinde bir konuşma yapan AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, “ Bugün bizim için çok önemli bir gün. İl Başkanımız bugün ilk defa ilçemizi ziyaret ediyor. 31 Mart günü sandıklarda hepinizi büyük bir zaferle buluşturmak için, İl Başkanımıza hediye etmek için hepinizi 35 günlük nöbete davet ediyorum” dedi.

ŞADİ YAZICI :14 SEÇİMDEKİ ZAFERİMİZİN 15'İNCİSİNİ DE BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ

Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı’da yaptığı konuşmada, “ 14 seçimdir Sayın Cumhurbaşkanımızın birlikte beraber bize emanet ettiği Tuzla’da, 14 seçimde elde ettiğimiz başarıyı Allah’ın izniyle 31 Mart’ta da hep birlikte 31 Mart’ta en iyi şekilde bize bu zaferi nasip edecektir. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacak kadar çalıştığımız sürece Rabbim biz çalıştıktan sonra zafer ona aittir. 14 seçimdeki zaferimizin 15’incisini de birlikte yaşayacağız” dedi.

AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı’nı ilk kez ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı konuşmada, “ Son dönemde hızlı bir süreç yaşadık. Bir seçim dönemi geçirdik. Peşinden yine seçim süreci yaşıyoruz. 34 gün var. 34 gün geceyi gündüze katıp, bir seferberlik şeklinde elimizden gelen tüm gayreti yerine getireceğiz. Nasıl bundan önce yaptıysak bundan sonraki süreçte de yola devam edeceğiz. Tuzla Teşkilatımızda biz bir sıkıntı yaşamadık. Sıkıntı yaşayacağımızı da düşünmüyoruz. Gittiğimiz ilçelerde hep şunu söylüyoruz “ Biz 1 oy daha fazla nasıl alabiliriz. Bunun gayreti içerisinde olmamız lazım.” Yani bizim Tuzla’da % 50’nin üzerinde oy oranımızın olması, bizim bir rehavete kapılacağımızın anlamını taşımasın. Biz % 50’yi % 60 nasıl yapabilirizin derdinde olmamız lazım. Onun için son 34 gün her birimizin vücudumuzdaki tüm enerjiyi, tüm teri akıtacak şekilde gece gündüz çalışarak Allah’ın izniyle başarabiliriz” dedi.

Konuşmasında Tuzla’dan büyük başarı beklediklerini ifade eden Bayram Şenocak, “ Biz 50’nin üzerinde oy almamız lazım. Ben diyorum ki, hazır ben buraya kadar gelmişim, siz bize bir hediye verseniz de % 61 verseniz olmaz mı? Onu verirseniz sıkıntı yok. Seçimde Allah’ın izniyle seçimde rahat ederiz. Tuzla’da Şadi Başkanla, İstanbul’da da bilgi, birikimi yerinde olan, yöneticilik anlamında da kendini fazlasıyla ispat etmiş olan bir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız var, Binali Yıldırım var. Böyle bir rahatlığımız var, arkadaşlar. Birileri gibi aday tanıtımı peşinde koşmuyorsunuz. İsmini söylüyorsunuz, Soyadı belli. Böyle güçlü bir adayla yola devam ediyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı farklı bir şekilde Binali Yıldırım’ı İstanbul’a Başkan yapacağız. Biz buna inanıyoruz. Biz İstanbul’da seçimi almaktan ziyade, biz oyların rekorunu nasıl kırabilirizin derdindeyiz. Nasıl Tuzla’da böyle bir derdimiz varsa, Büyükşehir de de böyle bir derdimiz var. Biz Cumhur İttifakı ile sandıkları patlata patlata seçimi alacağız. 34 gün bu duygularla yaşayalım. Biz bunu yaptığımız zaman; çok güçlü bir Tuzla olur, çok güçlü bir İstanbul olur, çok güçlü bir Türkiye olur. İnşallah 31 Mart akşamı yeni zaferler yaşamak dileğiyle” dedi.

BAYRAM ŞENOCAK: TUZLA'DA HEDEFİMİZ % 61

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak ve Şadi Yazıcı İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’a bir tablo hediye ederek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak daha sonra Tuzla teşkilatının her kademesiyle resim çektirdi ve Yayla Mahallesi İrtibat Bürosu’nu ziyaret etti.