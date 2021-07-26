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  3. Bayram sonrası bilanço ağırlaşıyor! Diyarbakır'da vakalar arttı, bir mahalle karantinaya alındı!

Bayram sonrası bilanço ağırlaşıyor! Diyarbakır'da vakalar arttı, bir mahalle karantinaya alındı!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Bellitaş Mahallesi koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda karantina süresince köye giriş ve çıkışlar yasaklandı, vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayacak. Vakaların bayram ziyaretlerinden kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

Bayram sonrası bilanço ağırlaşıyor! Diyarbakır'da vakalar arttı, bir mahalle karantinaya alındı!

Koronavirüs tablosunda kırmızı renkteki iller arasında bulunan Diyarbakır'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Hali hazırda aşı olan kişi sayısının da en az olduğu şehirlerden biri olan Diyarbakır'da bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı. 

VAKALAR ARTTI, KARANTİNAYA GİDİLDİ

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’nın Başkanlığında alınan kararla ilçede bulunan Bellitaş Mahallesi karantinaya alındı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZALAR YOLDA

Kurul tarafından yapılan açıklamada, “Karantina süresince köye giriş ve çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına bu kararlara uymayanların ise cezai işlem uygulanacağı” belirtildi.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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