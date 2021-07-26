Bayram sonrası bilanço ağırlaşıyor! Diyarbakır'da vakalar arttı, bir mahalle karantinaya alındı!

Koronavirüs tablosunda kırmızı renkteki iller arasında bulunan Diyarbakır'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Hali hazırda aşı olan kişi sayısının da en az olduğu şehirlerden biri olan Diyarbakır'da bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

VAKALAR ARTTI, KARANTİNAYA GİDİLDİ

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’nın Başkanlığında alınan kararla ilçede bulunan Bellitaş Mahallesi karantinaya alındı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZALAR YOLDA

Kurul tarafından yapılan açıklamada, “Karantina süresince köye giriş ve çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına bu kararlara uymayanların ise cezai işlem uygulanacağı” belirtildi.

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım! 'Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın' diyerek uyardı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bugüne dek 66 milyon 160 bin 775 doz koronavirüs aşısı yapıldı

25 Temmuz 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?