Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı (3)

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Ramazan Bayramı'nı İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğunda TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM yolu Kocaeli geçişinde özellikle 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampasında araçların yavaşladığı görülürken, İzmit'te tüneller bölgesi ve viyadükler, Körfez ilçesi geçişi ve Dilovası rampasında yoğunluklar devam ediyor.

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DHA