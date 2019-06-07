Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı

RAMAZAN Bayramı'nı İstanbul dışında, memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişinde, bayram sonrası akıcı trafik olduğu görüldü.

Ramazan Bayramı sonrası tatillerini bitirip, dönüşe geçenler, dün gece TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun azaldığı görülürken, İstanbul yönünde akıcı trafik oluştu. TEM yolunda, akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor.

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DHA