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  3. Bayram sonrası yoğun bakımdakilerin neredeyse tamamını 50 yaş altı ve aşısız hastalar oluşturdu

Bayram sonrası yoğun bakımdakilerin neredeyse tamamını 50 yaş altı ve aşısız hastalar oluşturdu

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Delta varyantının daha çok 50 yaş altı ve aşısız kişilere bulaştığını belirterek “Yoğun bakımda yatan hastaların neredeyse tümünü 50 yaş altındaki ve aşısız kişiler oluşturuyor. Koronavirüs artık çocukların ve gençlerin hastalığı olmaya başladı” dedi.

Bayram sonrası yoğun bakımdakilerin neredeyse tamamını 50 yaş altı ve aşısız hastalar oluşturdu

9 günlük Kurban Bayramı sonrası vaka patlamaları yaşanırken yetkililer salgından korunmada aşının önemine vurgu yapmaya devam ediyor. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, koronavirüsün ilk zamanlarına göre şekil değiştirdiğini belirtti. Kurugöl “Eskiden yoğun bakımda yatan ağır hastaların büyük çoğunluğunu ileri yaştaki kişiler oluştururdu. Şimdi ise bu durum tamamen değişti; daha genç yaştaki hastaları yoğun bakımlarda görüyoruz” diye konuştu. 

Bayram sonrası yoğun bakımdakilerin neredeyse tamamını 50 yaş altı ve aşısız hastalar oluşturdu

‘DELTA İLE AŞISIZLARIN HASTALIĞI HALİNE GELDİ’

Bayramda sonrası hastaneye gelen koronavirüs hastalarının yaşlarının 15-16 aralığında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kurugöl, sözlerine şöyle devam etti: ''Eskiye nazaran genç hastaların hastalığı daha ağır geçirdiğini görüyoruz. 15 yaşın üstündeki hastalarda da hastalık ağır seyrederek yoğun bakım gereksinimi oluşturuyor. Delta varyantının ortaya çıkmasıyla corona virüsü artık aşısızların hastalığı haline geldi. Delta varyantı çok daha bulaşıcı, bundan dolayı da vaka sayılarını artırıyor. Delta varyantı aşıların da etkisini bir miktar azalttı ama burada yanlış bir anlaşılma var; sanki aşılar Delta varyantına karşı korumuyormuş gibi bir algı var. Böyle bir şey yok. BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkinliği bir miktar düşük ve hastalığın bulaşma ihtimali var ama bulaşmama ihtimali çok daha yüksek.''

Bayram sonrası yoğun bakımdakilerin neredeyse tamamını 50 yaş altı ve aşısız hastalar oluşturdu

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Bayram tatilinin vaka sayıları tırmanışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en bir doz aşısını olanların sayısının 40 milyonu aştığını açıkladı.

Fakat tüm aşıları tamamlananların nüfusa oranı yüzde 30’te kaldı. Yetkililer bulaşıcılığı yüksek olan Delta varyantına karşı çift doz aşının altını çiziyor. 

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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