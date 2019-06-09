Bayram tatili dönüşü Kütahya-Uşak karayolunda denetim

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi üzerinde bulunan Kütahya-Uşak karayolunda Ramazan Bayramı tatilinin ardından araçlarıyla şehir dışına çıkan tatilcilerin dönüş yoğunluğunu trafik ekipleri sıkı denetim altında tutuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri'nin yaptığı denetimlere Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu katılarak alınan tedbirleri kapsayan, denetim raporlarını inceleyip gerekli talimatları verdi.

Kaymakam Abbasoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projeleri hakkında sürücülere bilgi vererek, sürücüleri ve denetlenen araçlarda bulunan çocukları İçişleri Bakanlığı tarafından "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" sloganıyla başlatılan sürücü seyahat karnesi hakkında da bilgilendirdi. Kaymakam Abbasoğlu, sürücülerin sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeleri için, emniyet kemeri ve sürat yapmamanın önemine değindi.

Kaynak: İHA